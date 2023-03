O fogo e a coluna de fumaça causada pelo incêndio foi visto em diversas partes da cidade - Reprodução/Redes Sociais

O fogo e a coluna de fumaça causada pelo incêndio foi visto em diversas partes da cidadeReprodução/Redes Sociais

Publicado 28/02/2023 16:14 | Atualizado 28/02/2023 18:09

Rio - Um incêndio atingiu um galpão da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), na manhã desta terça-feira (28), em Jardim Paraíba, Volta Redonda, no Sul Fluminense. Nas redes sociais, vídeos mostram as chamas em grandes proporções e uma enorme coluna de fumaça preta.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel de Volta Redonda foi acionado às 10h40 e conseguiu apagar o incêndio, que teriam atingido o galpão CFN. O incidente não deixou vítimas feridas.

Procurada, a CSN informou que o incêndio atingiu parte do sistema da torre de refrigeração da fábrica de aços longos, na Usina Presidente Vargas. Embora o incêndio tendo sido de pequeno porte, o produto atingido pelo fogo gerou a grande coluna de fumaça. As causas do incêndio estão sendo investigadas.