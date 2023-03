Três suspeitos foram presos, sendo um deles após ser baleado - Reprodução

Publicado 28/02/2023 17:51 | Atualizado 28/02/2023 18:18

Rio - Três suspeitos de realizar um assalto a uma loja de departamentos foram presos, na tarde desta terça-feira (28), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um dos envolvidos ficou ferido depois de uma troca de tiros com policiais militares.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) estiveram na Estrada Rio-São Paulo, no bairro Km 32, para atender uma ocorrência de assalto em um estabelecimento comercial. Ao chegar no local, houve troca de tiros com os suspeitos.

Um envolvido no crime, de acordo com a PM, foi baleado. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Guandu e ficou preso sob custódia. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Outros dois suspeitos também foram presos. As armas que estavam com os suspeitos foram apreendidas. Não houve registro de objetos roubados até o momento.