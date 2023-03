DER- RJ teve fiscalização com radares móveis nas estradas durante o carnaval - Divulgação / DER-RJ

Publicado 28/02/2023 16:03

Rio - Mais de 21 milhões de veículos passaram pelas estradas estaduais do Rio durante o feriado de Carnaval, entre os dias 16 e 22 de fevereiro. Neste período, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) aplicou 21.912 multas, a maioria por excesso de velocidade. As rodovias de acesso à Região dos Lagos, como a RJ-106 e a Via Lagos (RJ-125) registraram o maior movimento e também o maior número de infrações. Foram mais de 17 milhões de veículos que passaram pelas duas rodovias durante o feriado prolongado. A fiscalização eletrônica instalada nos trechos flagrou 15.792 veículos trafegando acima do limite de velocidade.

Do total de multas aplicadas nas estradas estaduais, 19.923 foram por excesso de velocidade, das quais 344 foram registradas pelos radares móveis usados pelas equipes de fiscalização durante o Carnaval. A operação contou com apoio de agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) em diferentes pontos do estado, principalmente nos acessos às cidades mais procuradas durante o feriado. Além das multas por excesso de velocidade, 1.989 veículos foram autuados por falta de uso do cinto de segurança, ultrapassagem pelo acostamento, falta de uso do capacete e uso de celular ao volante.

"Essa ação, após dois anos de pandemia, teve como principal objetivo garantir a segurança dos motoristas e melhor fluidez do tráfego", explicou o secretário de Infraestrutura e Cidades, Uruan Andrade



O motorista flagrado pela fiscalização trafegando pelo acostamento terá que pagar multa no valor de R$1.467,35 (mil quatrocentos e sessenta e sete e trinta e cinco centavos).



"As obras suspensas durante o feriado prolongado foram retomadas na quinta-feira (23). Essa medida foi necessária para garantir mais segurança aos motoristas", afirmou o presidente do DER-RJ, Pedro Ramos.



O balanço divulgado pelo DER-RJ mostra que o movimento das estradas de acesso a Região Serrana teve uma média de 3.275.116 veículos, totalizando 3.466 motoristas autuados durante o feriado. Em relação a Região Noroeste, o fluxo médio de veículos foi de 651.208, com apenas 321 multas sinalizadas.