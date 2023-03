Homem é preso suspeito de matar motorista com uma retroescavadeira na Baixada Fluminense - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 28/02/2023 15:11

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta segunda-feira (27), Igor Machado de Oliveira, de 42 anos. Ele é suspeito de matar Ronald Sant'Anna do Nascimento, de 54 anos, com uma retroescavadeira em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no dia 22 de outubro do ano passado.