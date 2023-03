Naufrágio na Baía de Guanabara deixou oito mortos e seis sobreviventes - Marcos Porto/Agencia O Dia

Naufrágio na Baía de Guanabara deixou oito mortos e seis sobreviventesMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 28/02/2023 15:06 | Atualizado 28/02/2023 15:28

A traineira foi periciada pela Polícia Civil e a Marinha do Brasil no último dia 7. O barco passou por uma reforma e teve partes removidas antes do naufrágio. Diligências ainda estão andamento para esclarecer as causas do acidente, mas, de acordo com o delegado da 37ª DP (Ilha do Governador), Mário Jorge Ribeiro, que investiga o caso, o laudo da Capitania dos Portos é necessário para decidir sobre o indiciamento ou não do condutor da embarcação.

"Não é que falte, apenas, esse laudo, essa peça, junto com outras provas, vai corroborar ou não para o indiciamento, ainda faltam algumas diligências, mas, algumas dependem da leitura dessa peça para que eu possa esclarecer alguns pontos obscuros", explicou o delegado. "(O laudo) servirá, junto com outras provas, para o indiciamento ou não", continuou o titular, que ressaltou ainda que depende das demais provas para definir por quais crimes o comandante pode ser indiciado.

O acidente causou as mortes de Juliana Gomes de Lana da Silva, 35 anos; Everson Costa de Assunção, 45 anos; Evandro José de Sena, 55 anos; Michele Bayerl de Moraes de Sena, 43 anos; Eduardo Borges da Silva Correa, 14 anos; Caio Gomes da Silva, 3 anos; Isabel Cristina de Souza Borges, 38 anos; e Fábio Dantas Soares, 46 anos. Um cachorro também morreu. Os corpos foram localizados, em sua maioria, próximos à embarcação, entre a noite do acidente e o último dia 12.

Já os resgatados com vida foram Ana Paula de Souza, 46, mulher de Everson; Marcos Paulo da Silva, de 45, comandante do navio, pai do adolescente Eduardo e marido de Isabel; Ana Nilda dos Santos Soares, 43, mulher de Fábio; Eric Pereira da Silva, 38, marido de Juliana e pai de Caio; Caíque Gomes da Silva, 10, e Cauã Gomes da Silva, 14, ambos filhos de Juliana e irmãos de Caio. Os sobreviventes adultos prestaram depoimento e informaram que a traineira contava com coletes salva-vidas para todos os passageiros e que não apresentou problemas durante a viagem.