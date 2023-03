Ele tentou resistir à prisão e precisou ser contido com algemas - Divulgação

Publicado 28/02/2023 16:48 | Atualizado 28/02/2023 16:53

Rio - O foragido da Justiça por tentativa de feminicídio Felipe Coelho da Silva, de 29 anos, foi preso, nesta segunda-feira (27), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O suspeito era procurado desde o ano passado, quando tentou assassinar a ex-companheira a facadas no bairro Vila Santa Rita, em São João de Meriti. A captura foi feita por agentes do Segurança Presente, em conjunto com o Rio Mais Seguro.

Felipe foi abordado na Avenida Atlântica, durante um patrulhamento preventivo dos agentes do Copacabana Presente. Ele tentou resistir à prisão e precisou ser contido com algemas. Em outubro, ele chegou a ser encontrado por policiais do Segurança Presente, mas não pôde ser preso por causa do período eleitoral.

A tentativa de feminicídio aconteceu em abril de 2021, quando Felipe acertou três facadas em sua ex-companheira, duas nos braços e uma na costela. Após o crime, a mulher registrou a ocorrência e pediu uma medida protetiva contra o agressor.

O suspeito foi levado à 13ª DP (Ipanema), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.