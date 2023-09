Droga estava dentro do cilindro de GNV - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 23/09/2023 10:14 | Atualizado 23/09/2023 10:52

Rio - Três pessoas foram presas, nesta sexta-feira (22), com 10 kg de cocaína e 50 munições de uso restrito, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio.



De acordo com a Polícia Federal, os agentes identificaram um veículo suspeito e durante a abordagem, encontraram o material dentro do cilindro de GNV. Segundo as investigações da corporação, a droga teria saído do Rio em direção às comunidades de Angra dos Reis.



O trio foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal, em Angra, para os procedimentos de polícia judiciária. Em seguida, foram conduzidos à prisão, onde ficarão à disposição da Justiça.

O grupo vai responder por tráfico de drogas e porte de munição de uso restrito. Caso condenados, podem pegar até 21 anos de prisão.