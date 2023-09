Suspeito foi localizado no Grajaú, na Zona Norte do Rio - Divulgação / Disque Denúncia

Suspeito foi localizado no Grajaú, na Zona Norte do RioDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 23/09/2023 09:09 | Atualizado 23/09/2023 16:36

Rio - Policiais penais da Secretária de Estado de Administração Penitenciária (Seap) recapturaram, nesta sexta-feira (22), no Grajaú, Zona Norte do Rio, um suspeito foragido da Justiça. Deivid Quintanilha Barbosa, conhecido como "DVD do Afega", de 26 anos, saiu da prisão no benefício da visita periódica ao lar, e não havia retornado.

De acordo com a polícia, ele é apontado como gerente do tráfico de drogas do Morro do Encontro, no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio, e havia sido preso em setembro de 2021 pelo crime de tráfico de drogas.

Deivid foi localizado a partir de informações do Disque Denúncia e encaminhado à sede da Polinter, na Cidade da Polícia, para formalização dos procedimentos legais. Em seguida, retornou à Unidade Prisional Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, onde cumpria pena de cinco anos pelo crime.