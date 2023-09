Policial foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, na Estácio, Zona Central do Rio - Reprodução/Google Maps

Publicado 23/09/2023 10:17

Rio - Segue internado, neste sábado (23), o policial militar Átila Luis Castro de Souza , que foi baleado durante um assalto na saída da Transolímpica para a Avenida Brasil, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, na sexta-feira (22). De acordo com a PM, ele tem quadro de saúde estável.

Átila havia sido socorrido, inicialmente, para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, também em Realengo, onde passou por cirurgia. Depois, ele foi transferido para o Hospital Central da PM, no Estácio, região central do Rio.

O agente, que é lotado no 14º BPM (Bangu), teve o carro, a arma e objetos pessoais roubados. Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM foram acionados para o trecho, no sentido Santa Cruz, em apoio a um PM que havia sido baleado e que estava na margem da via.

De acordo com o relato de Átila, ele trafegava na via quando, na curva da saída da Transolímpica para a Avenida Brasil, um veículo fechou o seu carro e três criminosos armados desembarcaram e o renderam.

O policial foi reconhecido e tentou se abrigar em um matagal, mas foi atingido na nádega e os criminosos fugiram, levando seu carro. Ainda de acordo com o PM, foi levado o veículo, sua arma, identidade funcional, colete balístico e objetos pessoais.

O caso está sendo investigado na 33ª DP (Realengo). O policial será ouvido após melhora no seu quadro clínico e a investigação segue para apurar a autoria do crime.