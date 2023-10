Endocrinologista Fabiano Serfaty foi esfaqueado por casal no Leblon, Zona Sul do Rio, em 2016 - Reprodução

Publicado 10/10/2023 06:00 | Atualizado 10/10/2023 08:59

Lucas Silveira da Costa e Bianca Nery Fares, acusado de

Rio - O casal, acusado de esfaquear o endocrinologista Fabiano Serfaty , no Leblon, Zona Sul do Rio, em 2016, vai a júri popular nesta próxima quarta-feira (11), às 13h. Os réus respondem por tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Eles aguardam o julgamento em liberdade.

O crime aconteceu no dia 1º de abril de 2016, na esquina das Ruas Ataulfo de Paiva e General Artigas, no bairro do Leblon. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio (MPRJ), Lucas imobilizou o médico e, em seguida, a namorada Bianca esfaqueou duas vezes as costas da vítima. A agressão aconteceu após os réus acharem que Fabiano Serfaty teria flertado com Bianca.



Câmeras de segurança flagraram a agressão. Nas imagens é possível ver o casal correndo em direção ao médico. Populares que passavam pela rua também aparecem assustados com a brutalidade do crime.

Veja as imagens:

O júri popular será realizado no 2º Tribunal do Júri do Rio. O advogado do médico, Xisto Mattos, disse que o julgamento vai levar conforto para a vítima e família, já que os réus são vizinhos do médico e se encontram quase que semanalmente pelas ruas do bairro.

"Vai trazer também tranquilidade para a sociedade que não aguenta mais tanta violência e falta de amor entre as pessoas. A ação dos réus é de estarrecer qualquer ser humano, pois nada justifica tamanha covardia", disse. Ainda segundo Mattos, a vítima sofre até hoje com sequelas e traumas das facadas.



Essa não foi a primeira agressão registrada contra o casal. De acordo com Pedro Casaes, na época delegado adjunto da 14ª DP (Leblon), Lucas e Bianca também respondem na Justiça por uma agressão contra uma ex-namorada do rapaz, ocorrida semanas antes do crime contra o médico.

A reportagem tenta contato com os réus Lucas e Bianca. O espaço está aberto para manifestação.