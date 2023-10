Estátua do Tom Jobim teve o 'traje' restaurado após o desgaste causado pela maresia - Divulgação / Seconserva

Estátua do Tom Jobim teve o 'traje' restaurado após o desgaste causado pela maresiaDivulgação / Seconserva

Publicado 10/10/2023 08:40

Rio - A estátua do compositor Tom Jobim, que fica no Arpoador, Zona Sul do Rio, passou por uma restauração, nesta segunda-feira (9). A peça em bronze, feita pela artista Christina Motta, foi lixada e pintada após a maresia desgastar o "traje" do monumento.

A Secretaria Municipal de Conservação, através da Gerência de Monumentos e Chafarizes, removeu o excesso de maresia e pintou a área que corresponde às roupas do compositor, deixando a pátina natural nas regiões do rosto, dos braços, das mãos, do violão e dos sapatos.



Diversos cariocas e turistas visitam a escultura, que fica na orla da praia, no início da Avenida Vieira Souto. Com um violão sobre o ombro direito e uma roupa branca, a estátua em homenagem a um dos criadores da Bossa Nova foi inaugurada em 2014 . A viúva de Tom, Ana Jobim, comentou sobre a escultura. "Fiquei emocionada ao ver que retrataram ele jovem e lindo na década de 1960. É uma linda homenagem. A estátua está bem próxima da fisionomia", disse Ana, à época.

A escultora Christina Motta, que também criou o monumento da atriz francesa Brigitte Bardot na orla de Búzios, levou pouco mais de quatro meses para concluir a estátua de Tom.

Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, autor de sucessos como "Garota de Ipanema", "Águas de março" e "Chega de saudade", é considerado um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos e um dos criadores da Bossa Nova, ao lado de João Gilberto e Vinicius de Moraes.

Nascido em 1927, Tom se dedicou a música ao longo dos seus 67 anos de vida e, além de compositor, era maestro, pianista, cantor, arranjador e violonista. Morreu em Nova York, nos Estados Unidos, vítima de uma parada cardíaca enquanto lutava contra um câncer, em 1994.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini