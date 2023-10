Bispo de Caxias tinha 88 anos - Reprodução / Redes sociais

Bispo de Caxias tinha 88 anosReprodução / Redes sociais

Publicado 10/10/2023 08:33





Dom Mauro estava internado no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Por isso, haverá um cortejo fúnebre até sua chegada à igreja no Rio. O trajeto será feito pela Serra de Petrópolis, onde os veículos serão conduzidos pela Defesa Civil e a Guarda Municipal. Rio - O bispo emérito Dom Mauro Morelli será sepultado na Catedral de Santo Antônio, no centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, às 16h desta terça-feira (10). O primeiro bispo da diocese morreu na madrugada desta segunda (9) , após complicações relacionadas à idade.Dom Mauro estava internado no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Por isso, haverá um cortejo fúnebre até sua chegada à igreja no Rio. O trajeto será feito pela Serra de Petrópolis, onde os veículos serão conduzidos pela Defesa Civil e a Guarda Municipal.

Está prevista uma breve parada na igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar, para um momento de reflexão e homenagem. É estimado que o corpo chegue entre 8h30 a 9h na Catedral.



O bispo nasceu em Avanhandava, no estado de São Paulo (SP), e foi criado em Penápolis. Dom Mauro Morelli estudou Teologia na "Saint Mary’s Seminary and University", em Baltimore, nos Estados Unidos, onde foi ordenado diácono em 1964 e presbítero no ano seguinte.



Em 25 de maio de 1981, Dom Mauro foi nomeado pelo Papa São João Paulo II como o primeiro bispo da recém-criada Diocese de Duque de Caxias. Durante os 24 anos na função, ele realizou o primeiro sínodo diocesano, que lançou as bases para as Diretrizes Pastorais em diversos campos da vida religiosa. Além disso, promoveu grandes assembleias do Povo de Deus, como a Romaria do Pilar, que na próxima quinta-feira (12), celebra a sua 40ª edição.