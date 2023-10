Policiamento segue reforçado na Zona Oeste após ataque de milicianos - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 26/10/2023 08:10

Rio - O policiamento segue reforçado na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (26), três dias após os. Criminosos incendiaram 35 ônibus, um trem e carros em represália à, o Faustão, sobrinho de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, atual chefe da maior milícia do Rio. Não houve registros de novas ações criminosas, no entanto, o clima ainda é de tensão na região.De acordo com a Polícia Militar, equipes do 40 º BPM (Campo Grande) atuam na Estrada do Medanha, em Campo Grande, e na Avenida Santa Cruz, em Santíssimo. Durante a madrugada, a segurança seguiu reforçada em vários pontos da região.