Equipes da PM intensificaram o policiamento em Santa Cruz após a morte do miliciano NananDivulgação/Polícia Militar

Publicado 06/11/2023 08:07

Rio - A Polícia Militar iniciou a semana realizando operações, na manhã desta segunda-feira (6), em comunidades das zonas Norte e Oeste. Até o momento, não há registro de prisões ou feridos nas ações.



Na Zona Oeste, agentes do 14° BPM (Bangu) fizeram uma operação na comunidade da Vila Kennedy. Nas redes sociais, moradores relataram tiros na região. De acordo com a Polícia Militar, a ação teve como objetivo reprimir a movimentação de criminosos, bem como coibir as práticas de roubos de rua e de veículos além da desobstrução das principais vias de acesso da referida localidade, visando garantir o direito de ir e vir dos moradores.

Durante a ação, uma pistola calibre 9 mm foi apreendida e mais de oito toneladas de barricadas foram removidas. As ocorrências foram encaminhadas para a 34ª DP (Bangu).



Já em Santa Cruz, também na Zona Oeste, policiais militares do 27° BPM (Santa Cruz) realizaram uma ação desde o início da manhã nas comunidades Antares e Rola. Segundo o comando da unidade, a ação teve como objetivo coibir a movimentação de criminosos além de reprimir a prática de roubo de cargas.

Quatro veículos roubados foram recuperados pelos policiais durante a operação. Nos automóveis, os agentes apreenderam uma capa de colete, quatro baterias de rádio, quatro carregadores de pistola e munições. A ocorrência foi apresentada na 36ª DP (Santa Cruz). Na última sexta-feira (3), o miliciano Allan Ribeiro Soares , conhecido como Nanan ou Malvadão, foi morto a tiros em uma comunidade do bairro.

Ele era considerado o principal rival de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, líder da maior milícia da região. Nanan era um dos homens de confiança de Wellington da Silva Braga, o Ecko, irmão de Zinho, que em 2021 assumiu o comando do grupo criminoso, após a a morte do miliciano. Desde então, os dois vêm brgigando pelo controle de territórios da Zona Oeste contra o rival em comum, Danilo Dias Lima, o Tandera.



Na Zona Norte, os agentes do 16° BPM (Olaria) atuam nas comunidades Quitungo, Guaporé e da Tinta, em Brás de Pina. A operação, que conta com o apoio de policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), tem como objetivo reprimir a movimentação de criminosos e a prática de roubo de veículos.