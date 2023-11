Comlurb realiza trabalho de limpeza nas pistas e calçadões da orla da Zona Sul - Renan Areias/Agência O Dia

Comlurb realiza trabalho de limpeza nas pistas e calçadões da orla da Zona SulRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 06/11/2023 09:48





No domingo, a ressaca no mar causou ondas de até 3,5 metros que chegaram, em alguns pontos, a fazer a água chegar até os prédios. Com a força do mar, a areia também foi levada para as pistas e o calçadão.



Por volta das 6h30, as avenidas Delfim Moreira e Vieira Souto, sentido Copacabana, ainda seguiam fechadas para o trabalho de manutenção e retirada da areia. Na Avenida Delfim Moreira, uma faixa reversível foi montada na altura da Avenida Bartolomeu Mitre até o Canal do Jardim de Alah por conta da interdição. Rio - Após o mar invadir o calçadão e as ruas da orla em diversos pontos da Zona Sul no domingo (5), vias próximas às praias precisaram ser interditadas para agentes da Comlurb, empresa de limpeza urbana do Rio, realizarem a limpeza da areia na manhã desta segunda-feira (6). Além disso, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas pelo adolescente de 16 anos que desapareceu em Ipanema.No domingo, a ressaca no mar causou ondas de até 3,5 metros que chegaram, em alguns pontos, a fazer a água chegar até os prédios. Com a força do mar, a areia também foi levada para as pistas e o calçadão.Por volta das 6h30, as avenidas Delfim Moreira e Vieira Souto, sentido Copacabana, ainda seguiam fechadas para o trabalho de manutenção e retirada da areia. Na Avenida Delfim Moreira, uma faixa reversível foi montada na altura da Avenida Bartolomeu Mitre até o Canal do Jardim de Alah por conta da interdição.

A Vieira Souto foi totalmente liberada, após permanecer interditada desde o domingo. Já a Delfim Moreira segue parcialmente interditada até o momento, duas faixas foram liberadas para o trânsito e uma segue fechada para o término da limpeza do local.

O prefeito do Rio Eduardo Paes usou as redes sociais para falar sobre o episódio: "A ressaca na orla do Leblon continua nessa manhã de segunda-feira. Pedimos que os motoristas busquem caminhos alternativos. Mais um pedido : a turma que está cuidando da saúde nessa manhã deve evitar fazê-lo na pista da Delfim Moreira. Não temos área de lazer na via hoje e a presença de pedestres atrapalha o trabalho da Comlurb na limpeza da pista."

A ressaca na orla do Leblon continua nessa manhã de segunda-feira. Pedimos que os motoristas busquem caminhos alternativos. Mais um pedido : a turma que está cuidando da saúde nessa manhã deve evitar fazê-lo na pista da Delfim Moreira. Não temos área de lazer na via hoje e a… pic.twitter.com/ZgpoJh23Lc — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 6, 2023

O alerta de ressaca emitido pela Marinha do Brasil vai até às 18h desta segunda-feira, com ondas entre 2,5m a 3,5m que podem seguir atingindo o litoral.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR-Rio), o mar segue agitado durante esta manhã e, por conta disso, é necessário evitar entrar na água e permanecer em mirantes na orla. O alerta de ressaca emitido pela Marinha do Brasil vai até às 18h desta segunda-feira, com ondas entre 2,5m a 3,5m que podem seguir atingindo o litoral.De acordo com o Centro de Operações Rio (COR-Rio), o mar segue agitado durante esta manhã e, por conta disso, é necessário evitar entrar na água e permanecer em mirantes na orla.

Nesta segunda, o tempo fica instável e as temperaturas baixas. O céu vai contar com muitas nuvens durante todo o dia, com pequenas aberturas para o sol. Não há previsão de chuva. Os termômetros vão marcar entre a máxima de 26°C e mínima de 18°C.

fotogaleria

Adolescente desaparecido



Nesta segunda, agentes do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas pelo adolescente de 16 anos que desapareceu no mar em Ipanema, na Zona Sul, neste domingo.



O jovem estava participando de uma excursão ao litoral do Rio e teria vindo de Resende, no Sul do Estado, onde mora. O adolescente desapareceu na altura da Rua Farme de Amoedo, na praia de Ipanema.



As buscas foram iniciadas ainda no domingo, por volta das 10h30. Nesta segunda, agentes atuam com auxílio de uma aeronave, drones e motos aquáticas. Nesta segunda, agentes do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas pelo adolescente de 16 anos que desapareceu no mar em Ipanema, na Zona Sul, neste domingo.O jovem estava participando de uma excursão ao litoral do Rio e teria vindo de Resende, no Sul do Estado, onde mora. O adolescente desapareceu na altura da Rua Farme de Amoedo, na praia de Ipanema.As buscas foram iniciadas ainda no domingo, por volta das 10h30. Nesta segunda, agentes atuam com auxílio de uma aeronave, drones e motos aquáticas.

fotogaleria

Previsão para os próximos dias



Na terça-feira (7), o tempo segue instável, mas a temperatura sobe, com máxima de 28°C e mínima de 18°C, segundo o Climatempo. O dia será de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva.



Já na quarta-feira (8), o calor toma conta novamente da cidade e o céu segue parcialmente nublado. As temperaturas vão variar entre mínima de 19°C e máxima de 32°C. Não chove.



A quinta (9), a temperatura sobe ainda mais, ficando entre 20°C e 35°C, porém, a manhã será de sol com um aumento de nuvens. O tempo fecha e são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite.