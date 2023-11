Criminosos montaram barricadas na comunidade da Muzema - Reprodução / Plantão Baixada RJ

Publicado 06/11/2023 10:07

Rio – Moradores da comunidade da Muzema, na Zona Oeste da cidade, registraram um intenso tiroteio na região durante a madrugada desta segunda-feira (6). De acordo com a Polícia Militar, o confronto foi motivado pela disputa territorial entre grupos criminosos rivais.

Em vídeos publicados na internet, moradores relatam o desespero em meio a troca de tiros. Em uma das imagens, é possível ver uma mulher correndo para tentar fugir do confronto.



Moradores registram madrugada de tiroteio na comunidade da Muzema nesta segunda-feira (6). De acordo com relatos das redes sociais, o confronto foi motivado pela disputada entre o Comando Vermelho e a milícia da região.#ODia #Muzema



Crédito: Reprodução / Plantão Baixada RJ pic.twitter.com/MZYTbUFYhs — Jornal O Dia (@jornalodia) November 6, 2023

Em outras imagens foram registrados os rasantes dos tiros e a movimentação dos criminosos na comunidade.



Procurada, a Polícia Militar disse que foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo na comunidade e que, após a chegada dos agentes, os criminosos fugiram pela mata.

Ainda de acordo com a corporação o policiamento foi reforçado na região, na manhã desta segunda-feira. Até o momento, não há registro de feridos na ação.



Esta é mais uma região da Zona Oeste que têm sofrido com as disputas entre grupos paramilitares e o Comando Vermelho para expansão do tráfico de drogas.



comunidade da Muzema , assim como a Gardênia Azul e Rio das Pedras, dominadas pela milícia há anos, tem passado por constantes ataques, trazendo uma rotina de violência para os moradores.