Operação GLO começou com fiscalizações no Porto do Rio - Cleber Mendes/Agência O DIA

Publicado 06/11/2023 09:52 | Atualizado 06/11/2023 11:52

A GLO abrange os portos de Itaguaí (RJ), Rio de Janeiro e Santos (SP) e os aeroportos de Guarulhos (SP) e do Galeão (RJ). De acordo com a Marinha do Brasil, cerca de 1.900 militares e 120 meios, entre navios e blindados, foram disponibilizados para participar da missão.Além do combate ao tráfico de drogas e de armas, a missão tem por finalidade o fortalecimento do combate de outras condutas ilícitas de repercussão nacional e internacional, por meio de ações preventivas e repressivas.O governo reforçou a segurança no Rio no mês passado, desde a Operação Maré, depois que foram revelados o esquema do tráfico da região com treinamento de guerra e armamento pesado. Além disso, o estado também viveu um caos na segurança após a morte de um miliciano em confronto com a Polícia Civil. Na ocasião, pelo menos 35 ônibus foram incendiados em retaliação à ação da polícia. Desde então, o governo federal reforçou efetivos da Força Nacional e intensificou operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal.De acordo com o presidente Lula, na ação, o Exército e Aeronáutica fortalecerão as ações relativas à faixa de fronteira do Brasil com outros países. Com foco no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Enquanto a Marinha ampliará a atuação, junto à Polícia Federal, na Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba, acessos marítimos ao Porto de Santos e Lago de Itaipu.Haverá ainda um comitê de acompanhamento integrado por Forças Armadas e polícias federais, funcionando sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Defesa. A PF também ampliará as ações de inteligência e as operações de prisões e apreensões de bens pertencentes às quadrilhas e milícias, especialmente no Rio de Janeiro.A PRF e a Força Nacional manterão os efetivos extras que já estão atuando no policiamento ostensivo no Rio nas rodovias federais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, vai implantar o CIFRA (Comitê Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos), visando enfraquecer o poder financeiro das quadrilhas.