Então, eu estou me programando para mudar nesta ou na próxima semana. Entre - Renan Areias/Agência O Dia

Então, eu estou me programando para mudar nesta ou na próxima semana. Entre Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 06/11/2023 10:51 | Atualizado 07/11/2023 08:42

Rio - Um incêndio atingiu um quiosque na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (6). Imagens obtidas pelo O DIA mostram o estabelecimento completamente destruído e diversos materiais queimados, como caixas de cerveja, utensílios e alimentos.

fotogaleria

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram local. No momento do incêndio, o quiosque estava vazio e por isso ninguém se feriu.



De acordo com a Cet-Rio, o incidente ocorreu na altura do Riviera Country Club, sentido São Conrado. A via precisou ser interditada e uma reversível foi montada na altura da Rua Carlos Leite Costa, no sentido Recreio. Por volta do 14h, a via foi totalmente liberada.

Até o momento, não há informações sobre o que causou o fogo. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). A perícia foi realizada no local e foi instaurado um procedimento para apurar as circunstâncias do incêndio.

Nas redes sociais, o Quiosque do Joilton, que foi atingido pelo incêndio, lamentou o ocorrido nas redes sociais e revelou que as chamas destruíram por completo o estabelecimento. "Estamos atualmente apurando sobre o ocorrido e emitiremos uma nova nota assim que tivermos apurando melhor os fatos. O sentimentos é de muita dor, em todo nosso tempo de história, nunca vivemos algo como isso. Triste, porém vivos para reconstruir nossa história que sempre foi de superação", escreveu.

Outros casos



Em maio deste ano, um quiosque na orla da praia do Arpoador , na Zona Sul, pegou fogo e as chamas destruíram toda estrutura. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado e ninguém ficou ferido.

Segundo relatos dos pedestres, como o estabelecimento ainda não estava funcionando no momento do incêndio, pode ter sido um curto circuito proveniente de algum equipamento elétrico que tenha ficado ligado.



No fim do mesmo mês, um incêndio atingiu dois quiosques durante a madrugada na praia da Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Os estabelecimentos, que ficam na altura do Posto 12, foram completamente destruídos pelas chamas.

Os bombeiros foram acionados por volta das 5h para controlar o fogo e fazer o trabalho de rescaldo. No momento do incidente, não havia ninguém nos estabelecimentos. Segundo informações da corporação, a estrutura dos quiosques era de madeira e outros materiais inflamáveis, o que fez com que as chamas se espalhassem rapidamente.