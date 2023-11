O ator Victor Meyniel foi agredido por estudante de medicina em setembro deste ano - Bruno Kaiuca

O ator Victor Meyniel foi agredido por estudante de medicina em setembro deste anoBruno Kaiuca

Publicado 07/11/2023 08:20 | Atualizado 07/11/2023 08:23

agressão sofrida pelo ator Victor Meyniel será realizada na tarde desta terça-feira (7). A sessão acontece às 16h por videoconferência.



A audiência terá a presença do réu Yuri de Moura Alexandre, de 29 anos, além da vítima e de cinco testemunhas solicitadas pela defesa do estudante de Medicina.



Entre as testemunhas estão Karina de Assis Carvalho, amiga do réu que dividia o apartamento com ele na ocasião, o porteiro Gilmar José Agostini e Marcos de Carvalho Abrantes, síndico do prédio. Os PMs Felipe Bento Pereira e Fabiano Velasco Valadão, do 19ºBPM (Copacabana) também serão ouvidos.



Yuri aguarda o julgamento em prisão preventiva e responde por lesão corporal, injúria por homofobia e falsidade ideológica. Rio - A primeira audiência do caso deserá realizada na tarde desta terça-feira (7). A sessão acontece às 16h por videoconferência.A audiência terá a presença do réu Yuri de Moura Alexandre, de 29 anos, além da vítima e de cinco testemunhas solicitadas pela defesa do estudante de Medicina.Entre as testemunhas estão Karina de Assis Carvalho, amiga do réu que dividia o apartamento com ele na ocasião, o porteiro Gilmar José Agostini e Marcos de Carvalho Abrantes, síndico do prédio. Os PMs Felipe Bento Pereira e Fabiano Velasco Valadão, do 19ºBPM (Copacabana) também serão ouvidos.Yuri aguarda o julgamento em prisão preventiva e responde por lesão corporal, injúria por homofobia e falsidade ideológica.

Relembre o caso

Victor Meyniel foi brutalmente agredido por Yuri, que confessou o crime e foi preso e autuado em flagrante. Segundo Ricardo Brajterman, advogado do ator, eles se conheceram na noite do dia 1º de setembro, na boate SubStation e, após a festa, se dirigiram para o apartamento do agressor, na Rua Siqueira Campos. No dia seguinte, pela manhã, quando eles se despediram na portaria, a sexualidade do agressor foi revelada ao porteiro do edifício.



A defesa do estudante apresentou uma certidão de casamento homoafetivo, durante audiência de custódia, para evitar a manutenção da prisão. Entretanto, Yuri teve a prisão convertida em preventiva por conta da gravidade da violência e a decisão da Justiça também ressaltou que o fato dele já ter sido casado com outro homem não exclui a possibilidade dele responder por injúria por homofobia, além da lesão corporal.

processo por omissão de socorro contra Gilmar foi arquivado, após um acordo de pagamento de multa realizado durante uma audiência com o Ministério Público do Rio (MPRJ). Nas imagens que foram gravadas pelo circuito de segurança do prédio, Yuri joga Victor no chão e distribui socos contra ele. Nesse momento, o porteiro do prédio observa a cena sem intervir ou prestar socorro. Ofoi arquivado, após um acordo de pagamento de multa realizado durante uma audiência com o Ministério Público do Rio (MPRJ).