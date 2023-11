Decimar Gonçalves durante o Conversa com Bial, da TV Globo, em 2018 - Reprodução de vídeo

Decimar Gonçalves durante o Conversa com Bial, da TV Globo, em 2018Reprodução de vídeo

Publicado 06/11/2023 14:29 | Atualizado 07/11/2023 09:04

Rio - Decimar Gonçalves, filha única da atriz Dercy Gonçalves, morreu, aos 88 anos, na madrugada deste domingo (5), na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio. O corpo de Decimar foi velado na tarde desta segunda-feira (6), no Cemitério da Penitência, no Caju. Em seguida, foi cremado. A causa do falecimento não foi divulgada pela família.

Melissa Senra lamentou a morte da avó, através do Instagram. "O meu mundo ficou mais triste e vazio, mas o céu está em festa! Hoje me despedi de uma das paixões da minha vida. Ela foi uma avó extraordinária, meio pai, meio mãe, minha gostosa (como eu a chamava), minha amigona, companheirassa, parceirona, sempre ao meu lado, jogando no meu time e torcendo muito", afirmou Melissa na legenda. "Ela era sinônimo de alegria, amor, bondade, generosidade, amizade e muito mais! Te amo para todo sempre, vozinha", concluiu.

Maria Decimar Gonçalves Senra deixa dois filhos, Marcelo e Flávio, a neta, Melissa, filha de Marcelo e um neto, João, filho de Flávio.

Em agosto, Decimar prestigiou o espetáculo "Nasci Pra ser Dercy", estrelado por Grace Gianoukas, no Teatro Miguel Falabella, no Rio. Em uma publicação feita no Instagram, Grace lamentou a morte da filha de Dercy.

"Decimar partiu desse plano, foi encontrar sua mãe, Dercy Gonçalves. Eu, daqui, só tenho que agradecer o seu carinho e a sua delicadeza conosco do espetáculo "Nasci pra ser Dercy" e mandar todo o nosso amor à família".

Decimar perdeu a mãe em 2008. A humorista morreu aos 101 anos, vítima de complicação decorrente de uma pneumonia. Em entrevista ao "Conversa com Bial" em 2018, Decimar falou sobre Dercy. "Ela dizia (palavrões), mas não gostava que a gente dissesse. Ela mantinha um padrão: ela podia tudo, e nós, não", disse. "Apesar do escracho, a mamãe era muito certinha, valores incríveis. Rígidos, rígidos. Ela era disciplinada. Eu dizia pra mamãe: geralmente é filho que dá infarto em mãe, mas aqui vai ser o contrário. Eu vou enfartar porque eu levava cada susto, cara... não é para falar tudo que pensa, e ela dizia tudo que pensava", revelou.