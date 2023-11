Átila, de 2 anos, havia desaparecido em Botafogo, na Zona Sul - Divulgação

Publicado 15/11/2023 10:25 | Atualizado 15/11/2023 13:33

O cãozinho Átila, de 2 anos, foi encontrado na noite desta terça-feira (14) após quase uma semana desaparecido. O animal de estimação sumiu em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na quarta-feira (8).

O padrinho do animal, Luiz Lopes, contou ao DIA que ele foi encontrado a cerca de um quilômetro de sua residência, com alguns ferimentos.

''Ele mora com a dona ali na ladeira do Tabajaras. Como ele é safo, está acostumado a sair de casa e voltar. Desta vez ele foi longe demais e acabou sendo encontrado por um mateiro em uma mata próxima à Rua Álvaro Ramos'', contou.

''Ele foi encontrado bem debilitado porque ele ficou perdido na mata, então ele queimou as patinhas. O Átila também criou uma ferida bem grande no rabo e no ânus, que gerou larvas'', detalhou.

Luiz Lopes ao lado de Átila e também de seu cão, Mingau Arquivo Pessoal

Luiz tinha a expectativa de que ele tivesse sido recolhido por alguém que não soubesse como chegar aos donos, por isso esperava que Átila estivesse em condições mais saudáveis. No entanto, o tutor fez questão de dizer que o animal já está sendo tratado.

''Já foi tratado e medicado por profissional e está em casa se recuperando. Ele está comendo e com o tempo ele vai ficar bom. O que importa é que ele está junto com a gente'', tranquilizou.