Confusão aconteceu na praça de alimentação do estabelecimento - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 15/11/2023 12:34 | Atualizado 15/11/2023 14:14

Rio - Uma confusão generalizada foi registrada, nesta terça-feira (14), dentro do Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Informações preliminares apontam que a discussão teve início em um encontro marcado dentro do estabelecimento para compra e venda de um aparelho celular.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram acionados para a Av. Embaixador Abelardo Bueno onde houve uma discussão sobre a venda e compra de um aparelho celular. Aos policiais, os envolvidos informaram que teriam sofrido um golpe.

Em vídeo feito por uma testemunha, os envolvidos aparecem brigando na praça de alimentação do local. Em certo momento, um homem agride uma mulher com empurrões e chutes enquanto funcionários e populares tentam intervir. Segundos depois, três seguranças do shopping chegam para separar a briga.

Em nota, a administração do Shopping Metropolitano Barra informou que a equipe de segurança de plantão, ao perceber a informação de um desentendimento que resultou em uma briga entre alguns clientes, imediatamente interveio e conteve a situação. A empresa informou, ainda, que nenhum cliente se feriu.

"O empreendimento reforça o compromisso de prezar pelo conforto e segurança de seus clientes, destacando que sua equipe de segurança está sempre pronta para manter a ordem e garantir o bom convívio entre os frequentadores", finaliza a nota.

Através das redes sociais, internautas lamentaram a confusão. "Gente, o que está havendo com esse mundo? As pessoas estão perdendo a noção de tudo, andando com os nervos a flor da pele, perdendo a razão", escreveu uma. "Ser humano está perdendo a essência de dialogar um com os outros", disse outro.