Rua Timboaçu, na Freguesia, onde foram ouvidos disparos - Google Street View

Publicado 15/11/2023 12:03 | Atualizado 15/11/2023 12:29

Rio - O feriado da Proclamação da República, comemorado nesta quarta-feira (15), começou com tiroteio em regiões de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.



De acordo com a Plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), por volta das 6h45, tiros foram ouvidos na Rua Timboaçu, na Freguesia, próximo a Comunidade do Tirol.



Segundo a Polícia Militar, nesta quarta, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam patrulhamento no acesso à Comunidade Tirol quando foram atacados a tiros por criminosos. Os PMs reagiram e houve confronto. Ninguém ficou ferido. Não houve registro de prisões ou apreensões até o momento.



Além disso, a plataforma OTT também usou as redes sociais para alertar moradores sobre tiros nas proximidades da Estrada da Chácara, na Praça Seca, também em Jacarepaguá. Os disparos ocorreram por volta das 9h27.