Suspeito foi preso por agentes do 6ºBPM - Reprodução / Redes sociais

Suspeito foi preso por agentes do 6ºBPMReprodução / Redes sociais

Publicado 15/11/2023 11:09 | Atualizado 15/11/2023 11:26

Rio – Um foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar na Praça da Bandeira, na Zona Norte, nesta terça-feira, 14. O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi flagrado cometendo um furto durante uma gravação do programa de televisão "Operação de Risco", da RedeTV!.



Segundo a PM, agentes do 6ºBPM (Tijuca) receberam a informação de que suspeitos estavam agindo no viaduto da Praça da Bandeira. Após realizarem buscas na região, os policiais encontraram o homem com mandado de prisão em aberto. O caso foi encaminhado à 19ªDP (Tijuca).

Questionada, a PM não revelou o objeto furtado.

O programa da RedeTV! vai ao ar aos sábados e deve exibir o caso na próxima edição.