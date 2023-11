Os policiais apreenderam uma pistola, um celular e uma motocicleta roubada - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 15/11/2023 08:49

Rio - Um suspeito ficou ferido durante troca de tiros com policiais militares, na noite desta terça-feira (14), na Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio.



De acordo com a Polícia Militar, os agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha realizavam patrulhamento de rotina na via quando se depararam com dois homens em uma motocicleta que ao avistarem a equipe policial fugiram.

A PM informou que os policiais realizaram um cerco e localizaram a dupla. Ao tentar abordar os suspeitos, um deles atirou contra a equipe e houve confronto. Um criminoso fugiu e o outro foi baleado.

O suspeito que ficou ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde está internado sob custódia.



Com eles, os policiais apreenderam uma pistola, um celular e uma motocicleta roubada. A ocorrência foi registrada na 11ª DP (Rocinha).