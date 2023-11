Oficina era utilizada para desmanche de veículos - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 15/11/2023 09:45 | Atualizado 15/11/2023 09:47

Rio - Dois homens suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em receptação e adulteração de veículos roubados foram presos, nesta terça-feira (14), em Paciência, na Zona Oeste do Rio.



De acordo com a Polícia Civil, agentes da 21ª DP (Bonsucesso) identificaram uma oficina onde os veículos roubados eram desmontadas. No local, os policiais encontraram Hélio Silva Soares e Diego Arcangelo Gonçalves realizando o desmonte de carros, além de diversas peças, com numerações de veículos roubados.

A dupla vai responder pelos crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal de veículo automotor e associação criminosa. Após as formalidades legais, os suspeitos ficarão à disposição da Justiça.

Segundo as investigações, essa é uma das frentes de investimento dessas quadrilhas, que além de clonar os veículos e os revender, também atuam no desmanche e venda de peças para obter o lucro rápido.

A corporação informou, ainda, que as investigações vão continuar para identificar a ligação da milícia que atua na região com os roubos e o desmanche dos veículos.