André Gonçalves da Silva foi preso na última terça-feiraDivulgação

Publicado 15/11/2023 08:40

Rio - A Polícia Militar prendeu o foragido André Gonçalves da Silva, conhecido como "Cavani" ou "Cabecinha", de 38 anos, na tarde desta terça-feira (14), no bairro de Santa Izabel, em São Gonçalo. Condenado a sete anos de prisão em regime fechado, ele é apontado como o chefe do tráfico de drogas na região.

Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estavam em patrulhamento nas proximidades do Complexo do Anaia e receberam informações do Disque Denúncia de que havia um grupo de traficantes na Rua Manoel Martins Ferreira.

Os policiais realizaram um cerco tático e parte dos criminosos fugiu, mas os militares prenderam André. A equipe apreendeu uma pistola, pinos de cocaína, papelotes de crack, maconha e um rádio. Em maio deste ano, o Tribunal de Justiça expediu um mandado de prisão definitiva contra o criminoso por tráfico de drogas e receptação, o condenando a sete anos de prisão pelos crimes.

André foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia pede para que informações sobre a localização de foragidos seja informada por meio de:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ