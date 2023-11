Anderson é preso pela 1ª DP - POLÍCIA CIVIL / DIVULGAÇÃO

Publicado 15/11/2023 08:07

Rio - Um suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubo de cordões de ouro no Centro do Rio foi preso, nesta terça-feira (14). Anderson Mendes da Silva é apontado como o responsável por roubar, sob ameaça e violência, o cordão e a pulseira de um homem na Rua Buenos Aires no mês passado.





A prisão foi realizada por policiais civis da 1ª DP (Praça Mauá). Segundo as investigações, o grupo, integrado pelos quatro homens, planejava esses roubos não só na região do Centro do Rio. O irmão de Anderson foi morto durante troca de tiros com um policial civil, no último dia 8, na saída de um restaurante na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca. Ele e um comparsa, que estavam em uma moto, o abordaram com a intenção de assaltá-lo.



Nas imagens registradas por câmeras de segurança da via, dois integrantes do grupo aparecem revistando um homem de paletó. Enquanto Anderson arranca o relógio do pulso, o outro, apontado como sendo seu irmão, tenta retirar o cordão, que não solta. A própria vítima tira o colar pela cabeça e entrega. Em seguida, os bandidos fogem de moto com outros dois comparsas, que ainda não foram identificados.

Adolescentes apreendidos

três adolescentes foram apreendidos em flagrante por agentes do Segurança. O trio também é suspeito de praticar roubos em sequência no Centro do Rio. Na segunda-feira (13),em flagrante por agentes do Segurança. O trio também é suspeito de praticar roubos em sequência no Centro do Rio.

Eles foram encontrados após serem apontado como autor de um roubo a um idoso no mês passado. Na ocasião, a vítima chegou a ser jogada no chão pelos menores. O crime aconteceu no início da tarde, também na Rua Buenos Aires.

De acordo com os agentes do Segurança Presente, o trio faz parte de uma quadrilha do Parque das Missões, em Duque de Caxias, que já havia sido flagrado praticando roubos em série na região do Centro do Rio.