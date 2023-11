Animais foram resgatados após denúncias de que estavam sem água e sem comida - Divulgação

Publicado 15/11/2023 09:55

Rio - Vinte cachorros foram encontrados amarrados em dois carrinhos de supermercado, nesta terça-feira (14), em Benfica, na Zona Norte do Rio. Os animais, sendo sete adultos e 13 filhotes, foram resgatados após mais de 30 chamados da população, solicitando a averiguação de maus-tratos no local.



Os animais resgatados foram encontrados com hipertermia sem água, sem comida, amarrados em dois carrinhos de supermercado embaixo do sol. O resgate foi feito por agentes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais.