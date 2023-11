Policiais militares estiveram no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca - Pedro Ivo/Agência O Dia

Rio – Sônia Moraes Silva, de 57 anos, atingida de raspão durante uma troca de tiros em Curicica, na Zona Oeste, recebeu alta nesta quarta-feira, 15. Ela deu entrada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na última terça, 14, com ferimento na perna e passou a noite na unidade de saúde.

A mulher foi socorrida por militares do Corpo de Bombeiros e já no hospital uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionada para verificar a ocorrência.



A vítima contou à Polícia Militar que caminhava pela Rua da Creche quando criminosos chegaram em um carro e dispararam contra homens que estavam no local. Ainda segundo Sônia, após os disparos o grupo fugiu.



Baleada na Zona Norte





Na segunda-feira (13) uma outra mulher foi hospitalizada após ser baleada na Vila da Penha, Zona Norte da cidade. Amanda Theófilo dos Santos foi atingida de raspão durante uma tenativa de assalto na Estrada Padre Roser.

A vítima foi socorrida por agentes do 41º BPM (Irajá) que estavam em patrulhamento pela região do Largo do Bicão e foram informados por populares sobre a ocorrência. Amanda foi encontrada no interior do veículo e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ela já recebeu alta.