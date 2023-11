Alguns locais do Vidigal chegaram a ficar quatro dias sem luz - Arquivo/Agência O Dia

Publicado 15/11/2023 12:30

Os moradores do Vidigal, na Zona Sul, tiveram um alívio na noite desta terça-feira (14). Isso porque alguns pontos do local voltaram a ter luz após quatro dias sem energia elétrica.

De acordo com a Light, equipes da concessionária atuaram na região e realizaram os reparos necessários para a volta da luz. A empresa afirma que equipes seguem em prontidão para possíveis ajustes no fornecimento de energia do local.

De acordo com a concessionária, o problema aconteceu porque há uma sobrecarga nos transformadores da região devido ao alto índice de 'gatos'. A Light lembra que furtar energia é uma crime previsto no artigo 155 e pode causar interrupções no fornecimento.

Protesto



Os reparos não vieram sem antes a população protestar . Na noite desta terça-feira, moradores do morro pararam os dois sentidos da Avenida Niemeyer, entre Leblon e São Conrado, para protestar contra o problema.

Com cartazes e placas, além de caçambas de lixo para obstruir a passagem de veículos, os manifestantes gritavam palavras de ordem como 'Quatro dias sem luz não dá!'. O reparo aconteceu em seguida.