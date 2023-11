Ao longo de todo o ano, bombeiros realizaram cerca de 1,5 milhão de prevenções em todo o território fluminense - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 16/11/2023 07:18 | Atualizado 16/11/2023 09:17

Rio - A forte onda de calor dos últimos dias tem deixado as praias do Rio cada vez mais cheias. Com a temperatura elevada, o feriado da Proclamação da República, nesta quarta-feira (15), levou milhares de cariocas e turistas para se refrescarem no mar fluminense, mas também provocou uma série de afogamentos de banhistas que não respeitaram a sinalização do Corpo de Bombeiros na faixa de areia. Ao longo do dia, os militares realizaram 1.005 resgates em todo o estado.

A cidade do Rio foi a que registrou a maior parte dos salvamentos, com 837 deles nas zonas Sul e Oeste da capital, sendo 658 realizados pelo 3º Grupamento Marítimo (GMAR) de Copacabana; 124 pelo Destacamento de Bombeiros Militar (DBM) 3/M do Recreio dos Bandeirantes; 40 do DBM 4/M de Barra de Guaratiba; 13 do 2º GMAR da Barra da Tijuca; e 2 pelo DBM 5/M de Sepetiba.



Na madrugada desta quinta-feira (16), o Grupamento Marítimo encontrou o corpo de uma das vítimas de afogamento na Praia da Barra. Os militares foram acionados para a Avenida Lúcio Costa, na altura dos postos 4 e 5, às 21h05 de ontem, e conseguiram resgatar Ismael dos Santos, de 28 anos, que foi liberado no local. Entretanto, Francisco das Chagas Bastos, de 22 anos, desapareceu e foi localizado já sem vida por volta das 5h de hoje.

Nas Regiões Metropolitana e dos Lagos, foram registrados 95 resgates pelo 4º Grupamento Marítimo de Itaipú; 12 pelo 18º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de Cabo Frio; 4 do DBM 2/9 de Rio das Ostras; e 3 do DBM 1/27 de Saquarema. Já na Costa Verde, foram 14 do 26º GBM de Paraty e outros 6 do DBM 1/6 de Mambucaba, em Angra dos Reis. No Norte Fluminense, houve ainda 29 resgates do 9º GBM de Macaé; 3 do 5º GBM de Campos dos Goytacazes; e 2 do DBM 3/5 de São João da Barra.

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre 1º de janeiro e 15 de novembro de 2023, as equipes realizaram 23.256 resgates e aproximadamente 1,5 milhão de prevenções em todo o território fluminense. O ranking é liderado por Copacabana, com 7.583, e logo atrás estão a Barra, com 4.492, e Recreio, com 2.778. Em seguida estão Cabo Frio (1,7 mil); Itaipú (1.665); Paraty (1.251); Barra de Guaratiba (966); Macaé (469); Saquarema (453); Campos dos Goytacazes (452); Mambucaba (357); Ilha Grande (293); Rio das Ostras (259); Botafogo (218); São João da Barra (157); Sepetiba (83); e Piscinão de Ramos (62).