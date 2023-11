Arquivo. Praias da Zona Sul, como a do Leme, ficaram lotadas durante o feriado - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 16/11/2023 08:32

Rio - O feriado da Proclamação da República , nesta quarta-feira (15), terminou com 120 pessoas detidas pela Polícia Militar na Zona Sul do Rio, por delitos como furtos e vandalismo. A Operação Verão intensificou o policiamento na região e em outras praias fluminenses, com medidas de prevenção e repressão à criminalidade e desordem, por meio de viaturas e motocicletas circulando pelas vias, e policiais em quadriciclos e tendas de apoio nas faixas de areia.

De acordo com a PM, além dos detidos, que foram encaminhados para delegacias da Zona Sul, 65 ônibus foram abordados e seis armas brancas apreendidas. Na tarde de ontem, vândalos quebraram as janelas de um ônibus da frota municipal, na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, deixando pelo menos quatro estruturas do veículo destruídas. O 19º BPM (Copacabana) realizou um cerco e os envolvidos no ataque tentaram fugir, mas foram detidos e levados para a 12ª DP (Copacabana).

Ainda segundo a PM, a maior parte dos ônibus que deixaram a Zona Sul foram escoltados, para evitar casos de depredação, furtos e roubos. Em 2023, 135 ônibus já foram sequestrados para serem utilizados em barricadas; 25 foram incendiados e cerca de 2.350 foram vandalizados, segundo dados do Rio Ônibus. O valor de substituição é de R$ 850 mil. O Sindicato que representa as empresas do setor repudiou mais um caso de vandalismo na cidade e afirmou que episódios como este colocam em risco a vida dos passageiros e acarreta um prejuízo mensal superior a R$ 2 milhões.

Também no feriado, a ação da PM na Zona Sul contou com o reforço de cavalos do Regimento de Cavalaria Enyr Cony dos Santos (RCECS), cães do Batalhão de Ações com Cães (BAC), além de equipes do Batalhão de Polícia de Choque e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom). Toda a área foi monitorada por helicópteros e drones do Grupamento Aeromóvel (GAM).