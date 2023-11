Publicado 16/11/2023 01:00

O governo brasileiro levantou US$ 2 bilhões na Bolsa de Nova York para financiar exclusivamente projetos sustentáveis. Valor demonstra confiança de investidores e comprova que o país caminha para estar entre os líderes globais em economia verde.

Na França, país com maior comunidade judaica da Europa, mais de 1.500 atos antissemitas foram registrados em pouco mais de um mês desde o início da guerra Israel x Hamas. Preocupante e triste ver que a humanidade nada aprendeu com terríveis erros do passado.