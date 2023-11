Instabilidade no tempo deve permanecer pelos próximos dias - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Instabilidade no tempo deve permanecer pelos próximos diasReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/11/2023 08:52

Rio - Depois de um fim de semana chuvoso, a cidade do Rio de Janeiro amanheceu com o céu encoberto nesta segunda-feira (27). Segundo o Centro de Operações Rio (COR), tempo instável deve permanecer ao logo da semana e há previsão de chuva até quinta-feira (30).



Nesta segunda-feira, o céu ficará predominantemente nublado e há chance de chuva fraca nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão moderados e podem ser mais intensos a partir da tarde. As temperaturas seguem estáveis, com mínima de 19°C e máxima de 30°C.