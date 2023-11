Marinha do Brasil tem atuado na operação de GLO na Baía de Guanabara - Arquivo/Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 27/11/2023 09:50





Rio - Os Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil (MB) vão reunir comandantes militares da Argentina, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Portugal, Coreia do Sul e China no Complexo Naval da Ilha do Governador, na Zona Norte, a partir desta terça-feira (28).Neste ano, o tema do IV Simpósio do Corpo de Fuzileiros Navais são: "Os Desafios da Prontidão Operativa em um Mundo em Transformação". Participarão do evento os fuzileiros que receberam certificação máxima e inédita da Organização das Nações Unidas (ONU) e atuam na missão de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) do Rio de Janeiro.

O evento contará com uma série de demonstrações dos militares. Na abertura, por exemplo, público poderá observar o desfile da Unidade Anfíbia (UAnf), que é a Força de Emprego Rápido dos Fuzileiros Navais para respostas a problemas militares de diversas naturezas, inclusive para emprego em conflitos armados.



Em seguida, o Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Força de Paz fará uma demonstração das capacidades da Quick Reaction Force (QRF) e do Pelotão de Desativação de Artefatos Explosivos (PelEOD).



Posteriormente, serão demonstradas capacidades de conduta em uma região urbana, simulando o avanço da tropa sobre uma região com casas e prédios. Em seguida, haverá uma visita à Base de Operações Temporárias (TOB) que pode ser montada em até três dias. Ela dispõe de capacidade para 250 militares e unidade médica com oito leitos de enfermaria, além de realizar atendimentos de até 20 militares por dia. O consultório odontológico da TOB possui previsão de atender até dez militares por dia e capacidade para cirurgias de emergência com quatro leitos.



Como último evento de demonstração haverá uma Incursão Anfíbia, ocasião em que a FFE, a Força que vem do mar, apresentará sua capacidade anfíbia com o emprego de meios e tropas em operações de guerra naval.

Ao final, os principais veículos e material, incluindo os blindados, estarão expostos para visitação. Ainda na terça-feira (28), haverá uma apresentação musical, às 19h, na Fortaleza de São José, na llha das Cobras, no Centro do Rio, para os Comandantes-Gerais dos países participantes do IV Simpósio.