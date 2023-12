Cartaz do Disque Denúncia pede informações sobre a localização de suspeito de matar soldado da PM - Divulgação

Cartaz do Disque Denúncia pede informações sobre a localização de suspeito de matar soldado da PMDivulgação

Publicado 02/12/2023 12:55 | Atualizado 02/12/2023 13:08

Rio - O Disque Denúncia divulgou, neste sábado (02), um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com informações que levem à prisão de Talles Ferreira Porto, de 23 anos, um dos envolvidos na morte do PM reformado Leandro de Moraes Aguiar, de 45 anos, morto a tiros após uma 'saidinha de banco' na Avenida Rio Branco, em um prédio comercial no Centro do Rio.



O crime aconteceu no dia 02 de fevereiro deste ano e, segundo as investigações, o policial acompanhava um office boy de uma empresa que teria sacado dinheiro em um banco na Rua Rodrigo Silva, na mesma região. No entanto, após saírem da agência, eles foram seguidos por integrantes de uma quadrilha e, quando ambos entraram no prédio comercial, um dos criminosos anunciou o assalto. Após Leandro reagir, o bandido atirou e fugiu na garupa de uma motocicleta que o aguardava no local.



No decorrer das investigações, a DHC analisou diversas imagens de câmeras de segurança e constatou que o office boy já estava sendo monitorado no interior do banco por uma mulher, ainda não identificada, suspeita de integrar o bando. Ela informava por telefone sobre o deslocamento da vítima para os outros envolvidos na ação.



Contra Talles Porto, foram expedidos dois mandados de prisão, pela 41ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte).



As buscas pelos demais envolvidos no crime ,que ainda não foram identificados, continuam e DHC pede à população que repasse informações sobre crime, identificação e localização dos procurados para o Disque Denúncia, de forma anônima pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.