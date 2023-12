Evelin era procurada por lavagem de grana e associação ao tráfico - Reprodução

Publicado 05/12/2023 14:55

Rio - A mulher de um dos chefes do tráfico do Comando Vermelho que atua no Pará foi presa quando saía de uma festa em um quiosque na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Evelin da Rosa Baladan foi detida no último domingo (3) ao lado de uma amiga.

Segundo a polícia, ela tem envolvimento direto com a facção liderada por seu companheiro Anderson Latrol. As investigações apontam que o criminoso está escondido há dois anos no Rio, e tem como base o Complexo da Penha, na Zona Norte, onde é protegido por traficantes locais. Evelin também vivia na mesma comunidade. Ela foi presa pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas.

A prisão dela tem ligação direta com uma operação realizada pela polícia do Pará, nesta terça-feira (5). Na ação, agentes prenderam 18 suspeitos de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As prisões foram feitas em seis municípios além do Rio.

As investigações apontam que o grupo movimentou aproximadamente R$ 4,5 milhões no período investigado. Além das prisões e apreensões foi realizado o bloqueio bancário no valor de R$ 6,8 milhões na conta dos investigados.