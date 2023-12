Publicado 06/12/2023 00:00

Na manchete: Plano de saúde é obrigado a cobrir cirurgia de mudança de sexo.

No Ataque, hoje à noite rola a última rodada do Campeonato Brasileiro com os quatro times cariocas em campo e no mesmo horário. Mengão e Fogão vão atrás de uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2024. Vascão luta para escapar da degola.

Empresário do cantor Alexandre Pires é preso pela Polícia Federal.

Mulher de chefão do tráfico é presa na saída de festa em quiosque na Barra.

Cadeg vai receber competição gastronômica focada em reaproveitamento de alimentos.

Piscinão de Ramos ganha murais de grafite e agora faz parte do maior corredor de arte urbana da América Latina.

No D, o filho caçula de Chitãozinho, o cantor sertanejo Enrico, tem música bombando no YouTube.

Também no D, Zeca Pagodinho vai fazer turnê em comemoração aos seus 40 anos de carreira em 2024.