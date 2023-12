O autor do crime passou pela Casa De Custódia Dalton Crespo De Castro, em Campos Goytacazes - Google Street View

Publicado 05/12/2023 14:58 | Atualizado 05/12/2023 15:36

Rio - O jovem de 18 anos que matou a colega de escola e esfaqueou o namorado dela em São João da Barra, no Norte Fluminense, na última sexta-feira (1º) teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, Gabriel Bento deve permanecer preso "em face da gravidade em concreto dos delitos", que envolvem um homicídio qualificado consumado, um homicídio qualificado tentado e um estupro.Durante as investigações, Gabriel confessou o crime e relatou que "sempre quis matar alguém". A vítima, uma adolescente de 17 anos, foi atraída até a casa dele com a justificativa de que ganharia um livro. Ao chegar no local, ele a levou até o quintal e a matou asfixiada. Em seguida, ele a estuprou e tentou comer parte do corpo dela.Logo depois, ele se passou pela colega e chamou o namorado da vítima ao local. Na tentativa de matá-lo, ele o esfaqueou pelas costas, mas os dois entraram em luta corporal e o adolescente de 16 anos conseguiu escapar. Ele precisou ser levado a um hospital e já recebeu alta.Na decisão, o juiz Victor Vasconcellos de Mattos informou que Gabriel foi indiciado pela prática, em tese, de crimes dolosos cujas penas ultrapassam 4 anos de prisão."No caso em apreço, entendo necessária a decretação da prisão preventiva do custodiado, para garantia da ordem pública, em face da gravidade em concreto dos delitos. Portanto, a periculosidade do custodiado, evidenciada na gravidade em concreto dos delitos, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, que não pode ser velado, neste momento, por nenhuma outra medida cautelar constitutiva de liberdade", diz um trecho.