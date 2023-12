Primeira edição do Rio Refugia contou com cerca de 2500 pessoas. - Helio Melo / Divulgação

Publicado 05/12/2023 14:50

Rio – Em celebração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Sesc Tijuca, na Tijuca, Zona Norte do Rio, receberá a segunda edição do Rio Refugia no próximo domingo (10), das 11h às 18h. A entrada é franca.

O evento reverencia as lutas e conquistas de pessoas obrigadas a deixar seus países por causa de guerras, violações aos direitos humanos ou perseguições diversas. O festival terá atrações como feira gastronômica, oficinais culturais, atividades para crianças e artesanatos de vários países do mundo.

Haverá oficinas de tranças e turbantes, percussão e dança haitiana, além de jogos venezuelanos. Atrações musicais também foram confirmadas: o DJ angolano Joss Dee e a banda Coral Rei, formada por congoleses e angolanos, farão apresentações.

Essa será a segunda edição do evento em 2023. A primeira aconteceu em junho, também no Sesc Tijuca, no Dia Mundial do Refugiado, e recebeu mais de 2500 pessoas. O Rio Refugia é realizado pela Abraço Cultural, a Feira Chega Junto e o PARES Cáritas, com apoio da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR).

Segundo o último relatório "Tendências Globais da ONU" até o final do ano, o número de pessoas deslocadas por guerra, violações de direitos humanos ou perseguições foi de 108,4 milhões, um recorde e 19,1 milhões maior que o ano anterior. Os motivos principais são a guerra na Ucrânia e outros conflitos.