Segundo levantamento, violência contra a mulher é um dos principais crimes que afetam a comunidade brasileiraPixabay/Reprodução

Publicado 05/12/2023 12:56

Rio - O Programa Empoderadas, em conjunto com o Consulado-Geral do Brasil em Boston, estabeleceu o primeiro projeto de cooperação internacional para combater a violência contra a mulher. A ação vai promover acesso gratuito a aulas técnicas de desvencilhamento e leitura corporal, além de assessoria nas áreas jurídica, social e psicológica.

Segundo o Consulado-Geral, a violência doméstica é um dos principais crimes que afetam a comunidade brasileira residente no estado americano de Massachusetts. A região acolhe o segundo maior contingente de brasileiros no exterior, representado por cerca de 400 mil imigrantes.

O último caso registrado ocorreu na última quarta-feira (29), quando uma jovem brasileira de 28 anos foi morta pelo ex-namorado em Marlborough, Massachusetts. O homem, que também era brasileiro, cometeu suicídio após o crime.

O programa Empoderadas, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado Rio, e o Consulado-Geral firmaram o primeiro projeto de cooperação internacional com o propósito de fortalecer a rede de apoio às mulheres brasileiras vítimas de violência no estado americano.

Ainda de acordo com o Consulado-Geral, ação está alinhada à campanha anual e internacional da ONU de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que começou no dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e vai até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

O projeto de cooperação internacional vai funcionar na região seguindo o padrão do que acontece nos mais de 70 polos, distribuídos em diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro.

Imigrantes brasileiras vão poder participar gratuitamente de aulas técnicas de desvencilhamento e leitura corporal, no tatame, ministradas por professores integrantes do Empoderadas, especialistas em artes marciais, além de assessoria nas áreas social, jurídica e psicológica.

O lançamento da ação será na próxima quinta-feira (7), nas cidades de Boston e Worcester, onde se encontram as maiores comunidades de brasileiros no estado.

Erica Paes, especialista em Segurança Feminina, idealizadora e responsável pelo Programa Empoderadas falou sobre a necessidade de fortalecer práticas de combate à violência contra brasileiras na região. “A violência contra a mulher tem uma linguagem universal e, infelizmente, casos de abuso não têm fronteiras. O índice de violência contra imigrantes brasileiras em cidades americanas é crescente, principalmente em Massachusetts, conforme dados compartilhados pelo próprio consulado. Por isso, ações de conscientização e prevenção são urgentes e essenciais. Nossa missão é salvar vidas de mulheres brasileiras, seja no Rio ou em qualquer lugar do mundo”, concluiu.

Para a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes, a ida do Programa Empoderadas para os Estados Unidos é uma necessidade diante do número crescente de brasileiras vítimas de violência no país. “Redes de apoio são imprescindíveis para salvar vidas. Por meio do projeto de cooperação internacional que estamos realizando junto ao Consulado-Geral do Brasil em Boston, imigrantes do Brasil terão acesso às ferramentas e estratégias de combate à violência contra a mulher que têm sido tão eficazes por aqui”, disse a secretária.

Serviço:

Imigrantes brasileiras, residentes no estado de Massachusetts, podem fazer denúncias no próprio Consulado-Geral do Brasil em Boston, pelo número de atendimento à imigrante do Espaço da Mulher Brasileira (857) 321-7224, que funciona 24 horas por dia, e pelo e-mail emub.boston@itamaraty.gov.br.