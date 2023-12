PRF identifcou roubo através do chassi do veículo - Divulgação / PRF

Publicado 05/12/2023 12:03

Rio - Um carro roubado em outubro de 2023 foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal, nesta segunda-feira (4), na Ponte Rio-Niterói. O veículo, que transitava com placas clonadas, foi apreendido por volta de 23h.



De acordo com a PRF, agentes faziam um patrulhamento na via quando abordaram o veículo, com apenas o motorista, na altura do km 322.

Após realizarem as vistorias e consultarem o sistema interno, os policiais confirmaram, através do chassi, que o carro era fruto de um roubo registrado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



O motorista foi preso e a ocorrência encaminhada à 76ª Delegacia de Polícia Civil, em Niterói.