Centro do Rio recebe seminário sobre práticas de inclusão e acessibilidade - Divulgação / SEIM-Rio

Publicado 05/12/2023 10:54

Rio - O Centro do Rio vai receber evento sobre a importância de práticas de acessibilidade para uma sociedade mais inclusiva em todas as esferas. Com o tema "Boas Práticas - Inclusão e Acessibilidade", o seminário acontece na próxima quinta-feira (07), no prédio do IBMEC, a partir das 14h, e reunirá especialistas e representantes governamentais.

Realizado pela Secretaria de Integração Metropolitana do Rio (SEIM-Rio), o debate terá a participação de painelistas com visões, experiências e atuação bastante diversificadas, como Flávia Cortinovis, subsecretária na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência; Flavia Ribeiro, do "Rioinclui"; Ana Cecília Melo, do "Movimento Para Todos"; e Regina Cohen, Arquiteta PhD. em Projetos e Ensino em Acessibilidade.

A programação contará, também, com a participação de um intérprete de libras e apresentação do projeto de dança "Saúde Em Dia", formado por crianças de Guadalupe com deficiência.

"A promoção da inclusão e acessibilidade é um investimento em um futuro mais justo e vibrante para todos", disse Marcos Dias, secretário de Integração Metropolitana, que também reforçou a importância da inclusão não como uma estratégia para impulsionar o progresso social.

O evento vai acontecer das 14h às 17h no auditório do IBMEC, na Avenida Presidente Wilson 118, Zona Central da cidade. Para participar é necessário realizar inscrição no Instagram @smpdrio