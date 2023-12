Vilma Nascimento denunciou racismo em loja do Aeroporto de Brasília - Rede Social

Vilma Nascimento denunciou racismo em loja do Aeroporto de BrasíliaRede Social

Publicado 05/12/2023 08:11

Rio - A defesa da ex-porta-bandeira da Portela, Vilma Nascimento , que denunciou ter sofrido racismo na loja Dufry no Aeroporto de Brasília, no último dia 21, informou que o caso segue em apuração nas esferas criminal e cível. Mesmo após demissão dos funcionários envolvidos no caso e um pedido de desculpas enviado à baluarte e a sua filha, Daniele Nascimento, os advogados reforçam que essas atitudes não são suficientes para a reparação de todos os danos causados às vítimas.No âmbito criminal, a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual, ou contra a Pessoa Idosa ou com deficiência (DECRIN), está à frente da coleta de provas e instrução do inquérito policial.No âmbito cível, os advogados Beethoven Andrade e Hector L. C. Vieira acompanham as consequências extrapatrimoniais e patrimoniais, "bem como têm tomado todas as providências necessárias para atender ao melhor interesse de Danielle e Vilma Nascimento".A Defesa reafirmou que a empresa realizou um contato sinalizando um pedido de desculpas para Vilma e Danielle Nascimento. Entretanto, ambas as vítimas deixaram claro aos representantes da loja que as desculpas só seriam viáveis e aceitas se encaminhadas conjuntamente com outras providências a serem tomadas pela empresa, em sinal assertivo de compromisso com a mudança do racismo institucional do qual ambas foram vitimadas brutalmente.Ainda em nota, a defesa informa que para preservar ambas e as suas famílias, não haverá outras manifestações públicas sobre o fato, exceto por intermédio de seus advogados."Entretanto, encorajamos fortemente Danielle e Vilma Nascimento a compartilharem as suas experiências gerais enquanto mulheres negras, especialmente em razão de todo acolhimento e carinho que ambas vêm recebendo desde os fatos ocorridos. Por fim, prestamos o mais profundo respeito por suas histórias e exaltamos as suas importâncias, nacionalmente, para a classe artística, do samba, a comunidade negra brasileira e para todos e todas que compartilham as suas lutas, em sinal de resistência de suas escrevivências", diz o comunicado.