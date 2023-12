Momentos em que os suspeitos roubam pertences da vítima, já desmaiada - Reprodução

Momentos em que os suspeitos roubam pertences da vítima, já desmaiadaReprodução

Publicado 05/12/2023 10:48 | Atualizado 05/12/2023 10:50

Homem é agredido e roubado em Copacabana.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/a2JuwUxfJL — Jornal O Dia (@jornalodia) December 4, 2023

Rio - A mulher que o empresário Marcelo Rubim Benchimol, de 67 anos, contou ter tentado ajudar quando foi espancado e roubado por criminosos em Copacabana , na Zona Sul do Rio, revelou ter sido abordada pelo grupo momentos antes. Ao Bom dia Rio, da ‘TV Globo’, ela explicou que chegou a gritar por ajuda.Natália Silva estava na Avenida Nossa Senhora de Copacabana quando um grupo a abordou. "Eu tinha acabado de sair de uma loja e alguns passos adiante eu vi um rapaz suspeito. Ele passou por mim, a partir daí eu tentei atravessar a rua e comecei a andar em diagonal, mas o bando foi se aproximando, e eu não estava conseguindo (escapar). Comecei a gritar e a mandar eles saírem", disse.A vítima contou ainda que toda ação foi muito rápida e a deixou apavorada. "Foi muito rápido, muito desesperador. Eu nunca senti um medo tão grande em toda a minha vida", explicou.A ação foi flagrada por câmeras de segurança da região que registraram diversos jovens abordando a mulher que andava pela calçada. Nas imagens, ao perceber que seria assaltada, ela corre na direção contrária para fugir.Momentos depois, Marcelo aparece no vídeo correndo de costas, aparentemente tentando escapar do bando. Dois dos criminosos reaparecem e um deles o acerta com um soco no rosto. Ele cai desmaiado e, neste momento, os suspeitos pegaram seus pertences, que estavam no bolso da bermuda, e saíram correndo.Marcelo esteve na 13ªDP (Ipanema) nesta segunda-feira (4) para prestar depoimento. Ele conta que o crime aconteceu quando caminhava para a academia. Ao tentar ajudar a mulher, o empresário foi agredido com golpes no rosto e no peito, caindo desacordado. Apenas seu celular foi levado."Está cada vez mais difícil aguentar tudo isso. Ainda mais em Copacabana, bairro onde nasci e sempre morei. Eu me lembro que eu estava indo para a academia e vi a uns dez metros uma moça sendo atacada. Pensei: "Ou eu fujo ou eu ajudo ela". Optei por ajudar. E aí começou a pancadaria, até me desvencilhei, mas depois, por último, veio um rapaz e me deu um soco por trás. Eu estava de óculos, e os óculos enterraram no meu olho, e desmaiei. Só fui acordar na UPA, graças a dois bons policiais que me ajudaram. Fui medicado e voltei para casa", disse.