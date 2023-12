Polícia Civil prende homem apontado como um dos maiores receptadores de celular do Rio - Divulgação

Publicado 05/12/2023 16:19

Rio - Um homem apontado pela Polícia Civil como um dos maiores receptadores de celulares do Rio de Janeiro foi preso em flagrante, nesta terça-feira (5), no bairro Cachambi, Zona Norte do Rio. O preso foi alvo de uma operação da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), após trabalho de inteligência. Ele responde pelo crime de receptação qualificada.



Segundo as investigações da especializada, o homem é dono de um box na Uruguaiana, no Centro do Rio, que conserta e vende aparelhos. Os policiais chegaram ao criminoso após a recuperação de um celular roubado por uma organização criminosa do Rio Comprido, na Zona Norte do Rio, especializada na prática deste delito. Em depoimento, o dono do aparelho disse que o comprou no box do preso, na Uruguaiana.



Durante a operação foram apreendidos sete celulares roubados. O material apreendido foi encaminhado para perícia. O criminoso tem diversas passagens criminais por receptação de celular, porte ilegal de arma e adulteração de veículo.

Segundo a especializada, as investigações continuam a fim de verificar a ligação do preso com diversas organizações criminosas especializadas na prática de roubo no estado do Rio.