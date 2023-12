Com tempo nublado, Rio tem previsão de chuva para semana - Pedro Ivo/Agência O Dia

Com tempo nublado, Rio tem previsão de chuva para semanaPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 05/12/2023 17:29

Rio - A cidade do Rio tem tempo fechado e previsão de chuva durante a semana, segundo o sistema meteorológico Alerta Rio. Nesta noite de terça-feira (05), há previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada na capital, que poderá passar de 5 mm/h.

Nesta quarta-feira (06), o tempo permanecerá instável na cidade do Rio, com previsão de pancadas isoladas de chuva moderada no período da tarde. A chuva poderá passar de 10 mm/h.

Na quinta (07), a aproximação de uma nova frente fria influenciará o tempo no município, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte no período da noite, que poderá passar de 6,4 mm/15 min.

Na sexta-feira (08) e no sábado (09), o lento deslocamento desta frente fria sobre o oceano e o posterior transporte de umidade manterão o tempo instável, com previsão de pancadas de chuva a qualquer momento, principalmente nos períodos da madrugada e noite de sexta-feira e de sábado. A chuva poderá passar de 25 mm/h ou 100 mm/24h.