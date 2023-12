Segundo moradores que presenciaram o acidente, o idoso acabou não olhando para o lado da rua onde vinha o ônibus, e acabou sendo atingido ao atravessar a via - Reprodução / Redes Sociais

Segundo moradores que presenciaram o acidente, o idoso acabou não olhando para o lado da rua onde vinha o ônibus, e acabou sendo atingido ao atravessar a viaReprodução / Redes Sociais

Publicado 05/12/2023 17:08

Rio - O extenso atraso na remoção do corpo do idoso Nasciomílio dos Santos, de 85 anos, que morreu após ser atropelado por um ônibus, nesta segunda-feira, mas só foi recolhido 12 horas depois foi motivada pela demora no pedido de retirada. De acordo com a Defesa Civil, responsável pelo trabalho, o rabecão só foi acionado para o caso em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, às 4h52 da madrugada desta terça-feira (5).O idoso foi atingido por um ônibus da viação Santo Antônio, na tarde desta segunda-feira, enquanto atravessava, segundo testemunhas sem olhar para o lado, a Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Lote XV."A remoção de um corpo pela Defesa Civil Estadual só é possível após perícia e emissão de uma guia de recolhimento pela Policia Civil. A Defesa Civil Estadual foi acionada às 4h52 de hoje, pela Polícia Civil, para o recolhimento do corpo", diz nota do órgão estadual.Por outro lado, a Polícia Civil informou que a perícia só foi acionada para o local durante a madrugada, às 4h20. O trabalho foi concluído às 4h50, com o acionamento da equipe de remoção.Já a Polícia Militar, informou que foi acionada para o local, onde foi constatado o óbito do idoso, realizado cerco e acionada a perícia. A nota da corporação, contudo, não esclarece o horário em que foi feito o acionamento da Polícia Civil.A situação provocou revolta de quem passava pelo local e presenciou a situação. Segundo relatos de moradores, o socorro da vítima de atropelamento logo após o atropelamento também teria demorado para chegar.Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo informou que o acidente teria acontecido às 17h52 e que a ambulância do SAMU foi acionada às 18h05. A equipe de socorro, contudo, só chegou no local às 18h23, quando a vítima já se encontrava em óbito. Em seguida, o corpo foi coberto por uma manta térmica.