O destaque de luxo da Mocidade, Marcos Lerroy, recebeu alta nesta terça-feira (5)Reprodução

Publicado 05/12/2023 16:12

Rio - Após nove dias internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio, Marcos da Silva Santana, o Marcos Lerroy, destaque da Mocidade Independente de Padre Miguel, recebeu alta na tarde desta terça-feira (5). Ele estava na unidade desde o dia 26 de novembro quando foi agredido em Madureira.

A informação sobre a alta médica foi divulgada pela escola de samba nas redes sociais. A Mocidade informou que Lerroy já está na casa de um amigo da família seguindo os protocolos de cuidado pós-liberação. "É com muita alegria e alívio que informo a alta médica do meu Independente. A Estrela agradece todo apoio de vocês", diz a postagem.

Desde a sua internação, Marcos veio apresentando melhoras em seu quadro de saúde. Ele deu entrada em estado grave com uma hemorragia interna provocada pelas agressões. O integrante do grupo de destaques de luxo da Mocidade passou por uma cirurgia no dia 27 de novembro para controlar o sangramento. Um de seus rins teve que ser retirado no procedimento.

Na última quinta-feira (30), ele deixou o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Getúlio Vargas e foi para um quarto da enfermaria da unidade.

O caso está sendo investigado pela 24ª DP (Piedade). A principal linha de investigação indica que Lerroy foi agredido por um motorista de aplicativo na frente de sua casa, em Madureira, na Zona Norte do Rio, no dia 26 de novembro por homofobia. Marcos já prestou depoimento sobre o caso enquanto estava internado.

Questionada sobre o andamento da investigação, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.